Nas atitudes e nos exemplos do dia a dia é que vamos encontrar os melhores ensinamentos.

É também através destas ações que podemos levar o ensinamento. É com orgulho que através do site e das páginas da Gazeta do Bairro trazemos hoje o exemplo de uma pessoa que mostra, através do seu trabalho, de seu conhecimento e de seu sentimento, o respeito e carinho por aqueles que vão responder pelos cuidados com o nosso Brasil, nossa Nação, no dia de amanhã.

No cuidado e no carinho que conduz as crianças nestas fotos, a demonstração do legado que pode ser deixado através de atitudes e olhares que respeitam o ser humano no que ele tem de mais digno; a inocência destas crianças. Crianças que vislumbram o fundo da alma humana e se encantam com gestos e atitudes como estes movimentos de uma arte marcial com a cara do Brasil.

Aqui vemos o verdadeiro Mestre (com “M” maiúsculo). Mais que um mestre da capoeira, um educador em toda sua essência dentro deste trabalho que exerce no edificar a personalidade dessas crianças, como pode ser sentido nas fotos aqui apresentadas e que serviram, servem e servirão de exemplo, sempre.

Parabéns Mestre Emi.