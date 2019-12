A educação, mesmo não sendo a solução para todos os problemas da humanidade é, sim, o único caminho por onde o homem pode buscar o melhor para si e para os seus. Mesmo que a escola não consiga levar todos para o bom caminho, ela pode servir de luz ou guia para a conscientização e orientação sobre o caminho a seguir.

A informação, o conhecimento, como luz para ver com mais clareza o mundo que nos cerca; ver o nosso comportamento, bem como o comportamento dos outros, permite escolher conscientemente o caminho a seguir. Nem sempre a educação nos conduz para o caminho do bem, mas com certeza vai nos habilitar para trilhar caminhos que podem nos levar a uma vida digna, sem a necessidade de seguir os atalhos do crime.

Esta convicção se solidifica ainda mais diante da afirmação de Victor Hugo sobre a miséria que leva ao crime em sua obra Os miseráveis: “pobres diabos que a fome leva ao furto, e o furto ao resto; crianças deserdadas de uma sociedade madrasta, que a casa de detenção pega aos doze anos, as galés aos dezoito e o cadafalso aos quarenta; desafortunados que com uma escola e uma oficina os senhores poderiam ter tornado bons, morais, úteis, e com os quais não sabem agora o que fazer”.