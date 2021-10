O especialista Ricardo Amorim destacou, em bate-papo, na Feira do Empreendedor 2021, como os empreendedores devem atuar neste período de mudanças

“Quando criamos um negócio e reconhecemos que não tem nada de diferente dos outros, como vamos convencer os nossos clientes? O que você pode fazer diferente para que seu produto seja único?”, a reflexão foi provocada pelo economista e influenciador Ricardo Amorim, na tarde desta terça-feira (26), durante o quarto dia da Feira do Empreendedor 2021. Em sua apresentação, o especialista abordou a necessidade de os empreendedores apostarem especialmente na inovação, já que ela possui diferencial competitivo. No bate-papo, ele deu dicas de como encarar a dinamicidade do mercado, que é cada vez mais veloz.

De acordo com Amorim, torna-se indispensável ter timing para entender as necessidades dos clientes, em constante transformação. “Fazer a coisa certa na hora certa. Hoje, mais do que nunca, inovar é importante”, apontou. Ao analisar o cenário atual de pandemia, Amorim destacou que, mesmo que os pequenos negócios enfrentem desafios grandes, é essencial que aproveitem as oportunidades atuais. “No final de março do ano passado, as empresas não podiam abrir. Tivemos que nos adaptar. Vários empreendedores montaram rapidamente serviços de e-commerce e delivery, e apostaram no digital para que as coisas continuassem acontecendo. A tecnologia, inclusive, é um meio, mas não é somente o único”, ressaltou.

“As mudanças estão cada vez mais rápidas. E isso será comum daqui para frente. É fundamental enxergar com o olhar do cliente, verificando o que ele precisa, fazendo as coisas na hora certa. Além disso, é importante ter uma boa equipe, que esteja comprometida e engajada. Afinal de contas, de nada adianta ter apenas uma ideia superlegal. E tratem sempre as pessoas que trabalhem com você com muito cuidado e carinho. Essas pessoas vão lidar, inclusive, diretamente com os seus clientes”, complementou Amorim.

Confira as dicas do economista Ricardo Amorim e como empreender em ambiente de grandes transformações:

1- Mantenha-se sempre informado(a).

2- Estabeleça metas, mas seja flexível.

3- Tenha um ecossistema de apoio.

4- Foque no cliente.

5- Se você gostar ou não de mudança, sabia que precisará aprender a lidar com ela.

6- Experimente algo que seja realmente novo. Se for óbvio para todo mundo, não é novidade.

7- Saiba que se você usar bem a internet, poderá vender para pessoas do Brasil inteiro.

8- Lembre-se que a competição aumentou. Agora, você, empreendedor(a), está competindo com pessoas do Brasil e do mundo inteiro.

9- Trate sempre bem as pessoas que trabalham com você.

10- Considere que o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas ao redor deve estar em primeiro plano. Essa atenção deve estar no radar para que a sua empresa seja respeitada.