O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) está lista dos parlamentares indicados ao Prêmio Congresso em Foco. A votação pela internet começa no próximo domingo (1º de julho) e se estende até 31 de julho. Os vencedores serão anunciados em 13 de agosto. Os jurados e o público escolhem duas categorias especiais: melhor atuação na “Defesa da Redução das Desigualdades Sociais” e no “Combate à Corrupção e ao Crime Organizado”. Também serão premiados os parlamentares mais bem avaliados por um júri especializado e por jornalistas que cobrem as atividades da Câmara e do Senado.

Na lista do Congresso em Foco só podem concorrer deputados e senadores que não respondem a acusações criminais. Assim, foram excluídos da relação, os congressistas denunciados pelo Ministério Público ou que sejam alvo de ações penais e inquéritos em andamento. Serão levados em conta, além dos processos no Supremo Tribunal Federal, investigações remetidas pela mais alta corte do país a instâncias inferiores em razão do novo entendimento sobre o foro privilegiado.