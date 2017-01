O deputado federal Luciano Ducci (PSB) vai assinar na semana que vem a indicação da bancada paranaense para que o juiz Sergio Moro ocupe a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a morte do ministro Teori Zavascki. “Entendo que faremos uma homenagem a esse paranaense de Maringá, que com seu perfil destemido e sua competência jurídica fará grande diferença na Corte”, afirma o parlamentar.

Mesmo que contra o juiz pese a proibição de assumir todos – ou ao menos boa parte – dos processos da Lava Jato, pelo fato de ele ter conduzido os trabalhos na primeira instância, como titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Ducci defende o nome de Moro. “ O caminho natural para Moro é o STF, é a maior autoridade do País na investigação e punição de crimes de lavagem de dinheiro, merece estar no STF”.