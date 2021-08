As equipes da Superintendência de Manutenção Urbana, da Secretaria do Governo Municipal (SGM), concluíram nesta sexta-feira (6/8) os serviços de recuperação e pintura de mais duas trincheiras da cidade, situadas nas ruas Governador Agamenon Magalhães e Roberto Cichon com a Linha Verde, na ligação dos bairros do Cristo Rei e Capão da Imbuia.

As estruturas receberam resina antipichação e pintura, seguindo projeto de cores (amarelo, marrom, vermelho e branco) definido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

“A ideia de intercalar cores quentes com o branco é a de dar dinâmica e luminosidade ao espaço que não conta com iluminação natural, quebrando o cinza do concreto”, explica a arquiteta Carla Choma Frankl, do setor de Projetos do Ippuc.

Além das trincheiras da Agamenon Magalhães e Roberto Cichon, outras cinco estruturas do gênero também foram revitalizadas pela Prefeitura, como parte dos serviços de Zeladoria Urbana, na Rua Comendador Fontana com Avenida João Gualberto; na Avenida Visconde de Guarapuava com Ubaldino do Amaral; Avenida Sete de Setembro com Ubaldino do Amaral; Rua Eduardo Carlos Pereira com Avenida Presidente Kennedy; e na Avenida Victor Ferreira do Amaral com Nossa Senhora da Luz. Somadas, as áreas das trincheiras alcançam cerca de 20 mil m² de espaço renovado.

“Manter a Curitiba em ordem, limpa e com as estruturas conservadas é um compromisso do prefeito e das equipes de trabalho de Zeladoria Urbana”, afirma o presidente do Ippuc e secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.