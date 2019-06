Os proprietários de veículos no Paraná podem contar com mais uma facilidade digital. Nesta terça-feira (18), durante a reunião do governador Carlos Massa Ratinho Junior com o secretariado, realizada no Palácio Iguaçu, foi lançado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV). O Certificado já está disponível, junto com a CNH Digital, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito.

A iniciativa é do Detran-PR, em parceria com o Serpro, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e a Celepar. “O Detran tem conseguido trazer inovações em vários departamentos. Iniciativas como essa desburocratizam o Estado, facilitando cada vez mais a vida das pessoas”, destacou Ratinho Junior. “Sem contar que soluções inteligentes como essa do Detran ajudar a diminuir custos, a eliminar contas”, completou.

Assim como a CNH Digital, a versão eletrônica do CRLV traz todas as informações do documento impresso e tem a mesma validade jurídica do CRLV físico. Para ter o documento digital, o proprietário tem de ter pago o licenciamento do veículo de 2018. O acesso ao CRLV Digital é possível adicionando o documento após download do aplicativo CDT, disponível nas versões Android e iOS. O cadastramento do veículo pode ser realizado no próprio aplicativo.

Outra praticidade é que o usuário não precisa estar necessariamente logado à internet para ter acesso ao serviço. Tanto a CNH quanto o CRLV digital podem ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo off-line. “Trabalhamos pela desburocratização, para atender de forma cada vez mais ágil a população paranaense”, afirmou Cesar Kogut, diretor-geral do Detran-PR.

COMPARTILHAMENTO – Há, ainda, mais vantagens na utilização do CRLV Digital: o documento pode ser compartilhado para outra pessoa que utiliza o mesmo veículo, desde que ela já tenha instalado, em seu dispositivo móvel, o aplicativo CDT. A distribuição pode ser feita para até 5 pessoas ao mesmo tempo.

Quem recebe o CRLV digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito. Quando o proprietário do veículo não quiser mais compartilhar o documento, é só cancelar a opção no aplicativo.

“É muito mais flexibilidade para o cidadão. Se ele perde o documento original, por exemplo, pode imprimir o digital que ele terá a mesma validade. Isso sem custos, taxas, filas ou qualquer outra burocracia”, ressaltou o Stephan Garcia, coordenador de gestão da infirmação do Detran-PR.

SEGURANÇA – O documento digital do usuário está protegido por uma senha de acesso de quatro dígitos, exigida para o login na Carteira Digital de Trânsito. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuam leitor por biometria.

A autenticidade do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito. O procedimento de obtenção do CRLV e da CNH Digital é 100% online, não sendo necessário o comparecimento do proprietário ao Detran de seu estado.

Confira AQUI o passo a passo para obter os documentos eletrônicos e AQUI as respostas a perguntas mais frequentes.