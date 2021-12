A Domínio Solar, empresa integradora de soluções em energia, que atua em 9 estados da federação, registrou um crescimento de 400% no número de clientes em 2021, motivado pelas indicações de clientes, linhas de financiamento e pela consolidação do segmento solar. Segundo a Absolar, 2021 terá um acréscimo de 5.09 GW de potência instalada e, durante o primeiro semestre, 54% das vendas de sistemas fotovoltaicos foram por meio de financiamentos conforme estudo da Greener.

Segundo o CEO da Domínio, César Augusto, o ano está sendo bem trabalhado, com muitas nuances, mas a empresa conseguiu manter o equilíbrio financeiro e registrará crescimento com o aumento de clientes. “Tivemos grandes projetos também, como as usinas da Bosch do PR e SP, mas o maior crescimento foi com a entrada de pequenas e médias empresas na nossa base de clientes. Isso mostra o quanto a energia solar está consolidada e democratizada, como alternativa na redução de custos”.

Entre os projetos da Domínio Solar com grandes retornos financeiros estão as usinas da varejista Gazin, que em um ano de funcionamento geraram mais de 6 milhões de kWh ao ano em energia, responsáveis por uma economia de mais de R$ 5 milhões para a empresa. As usinas de solo, localizadas em Jaciara (MT) e Nova Alvorada do Sul (MS), fazem parte do Projeto “O Sol nasce para todos”, desenvolvido em 2016 pela Gazin em parceria com a Domínio Solar. Também fazem parte do projeto os painéis solares instalados em algumas unidades do Grupo Gazin, em outros três estados.

A Domínio Solar e a O&M Solar, empresas do mesmo grupo econômico, são responsáveis por todos os projetos de engenharia, assessoria na escolha das áreas e dos equipamentos, além do desenvolvimento do local de implantação, instalação, homologação nas concessionárias de energia e pós-vendas (monitoramento, limpeza e manutenção).