Mais especificamente do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), que funciona em Piraquara no final da tarde do dia 17 de julho.

Os cavalos fazem parte do plantel utilizado no processo de produção de soro para o tratamento de pessoas picadas por aranha marrom.

Os animais furtados são da raça crioulo mestiço, uma fêmea da cor branca e um macho mesclado de marrom e branco. A fêmea com idade de 20 anos atende pelo nome de Fá Sinfonia. Por sua vez o macho é chamado como Pé-de-Pano e tem 17 anos. Todos, por sua função carregam um microchip na região do pescoço e são muito mansos.

Uma comunicação de ocorrência policial foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde, ainda na terça-feira na Polícia Civil de Piraquara. Se você tiver qualquer informação sobre os animais deve entrar em contato com o CPPI pelo telefone (41) 3673-8800.