Participando da campanha de doações da RPC, Sesc e Fecomércio, com apoio do Sindaruc, permissionários da Central de Abastecimento Ceasa Curitiba mais uma vez levaram sua solidariedade aos mais necessitados, como destaca o presidente do Sindicato Paulo Salesbram, que se criou neste meio solidário de doações e apoio a iniciativas como estas.



Contando com a participação de diversas empresas a mobilização dentro dos boxes teve como destaque a participação de pessoas como a Sra. Sarita Salesbram que esteve mais uma vez “colocando a mão na massa” para conseguir agasalhos de qualidade para ser distribuído por estas entidades, cuja idoneidade garante que tudo será entregue a quem realmente necessita dessa assistência.



O trabalho desenvolvido, contou com colaborações até de Santa Catarina, Joinville, e foi desenvolvida ainda no mês de Agosto. Duas peruas Kombi praticamente lotadas foram entregues às instituições e pessoas atendidas.