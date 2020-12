Entre seres humanos, capazes, competentes e dedicados sempre vamos encontrar aqueles que não merecem nossa confiança.

Do encontro com bandidos, na reportagem policial, à vivência com políticos, sempre mantive uma distância respeitável, reportando, mas nunca partilhando com o meio, com os grupos, partidos, ou mesmo as tantas confrarias e compadrios para onde vi ingressarem muitos amigos na busca do sucesso. Para alguns foi mesmo o sucesso, para os demais a perene busca.

Entendendo ou imaginando entender os riscos deste envolvimento, mantive como foco, o trabalho e a família. E deu certo. Tenho meus amigos, cada um em seu meio recebendo o meu respeito. Maior ou menor sucesso com cada um troco experiências, revejo as boas lembranças e, por vezes algum percalço mais marcante.

Dos caminhos para o sucesso, empresários, vendedores e os mais diversos empreendedores, vi como caminho mais rápido e menos complexo o ingresso na política. Talvez o mais sofrido de todos pela dependência dos “chefes”; mas quem não tem chefe?

Pois bem neste meio vamos encontrar famílias inteiras agarradas a cargos público, irresponsáveis, aproveitadores e gananciosos de toda estirpe em meio a muitas pessoas especiais, mais especiais ainda por se manterem íntegras, da mesma maneira como em toda a sociedade.

Aqui em Curitiba nós temos um grande exemplo, um exemplo muito especial e único que é o nosso querido prefeito Rafael Greca. Tem marketing no seu amor por Curitiba? Tem, mas é uma verdade inconteste. Ele transpira a cidade com a mesmo força com que sua mente especial conduz seu corpo fragilizado e sua equipe de trabalho na prefeitura, onde o vigor e o respeito pelo alcaide leva o grupo a desenvolver um trabalho exemplar.

No primeiro contato com Maquiavel, fiquei assustado com suas “lições”. Hoje, conhecendo mais o povo, a reação das multidões que nada tem a ver com o pensamento de cada um individualmente, compreendo um pouco das artimanhas do poder compreendendo a razão da arte de governar escrita para agradar o novo rei. Compreendo; mas não existe nenhuma possibilidade de assim agir. Sem me imaginar perfeito, entre meus tantos erros e falhas, prefiro manter a tradicional e respeitável distância do poder por onde trilhei meu caminho até aqui.