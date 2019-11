• Faça uma esfoliação no corpo um dia antes da exposição ao sol.

• Tome sol aos poucos e constantemente. No início use um protetor solar com fator de proteção maior e depois vá diminuindo. Evite o sol muito forte para não agredir a pele e descascar com facilidade.

• Prefira o sol da manhã, até as 11:00 horas e após as 16:00 horas.

• Use e abuse dos cremes hidratantes e óleos de banho.

• Tome bastante líquido.

• Evite banho muito quente e prolongado.

• Coma alimentos ricos em betacaroteno (frutas e legumes de cor vermelha, laranja ou amarelo). Por impregnação do betacaroteno na gordura da pele, este elemento de cor alaranjada colabora com o tom bronzeado.

• Antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação da pele durante os dias de exposição e protegem dos danos causados pelo sol. Coma mais frutas, legumes, verduras, grãos e alimentos integrais.

• Use autobronzeadores em dias alternados para manter o bronzeado.

• Não se esqueça de proteger e cuidar da sua pele. Ela corresponde a 16% do peso corporal, exercendo diversas funções como regulação térmica, defesa orgânica, controle do fluxo sanguíneo e proteção contra diversos agentes do meio ambiente.



• É importante lembrar que a exposição solar em excesso pode causar problemas na pele, como manchas, rugas, e até câncer de pele. Deve-se lembrar de aplicar protetor solar quando a exposição solar for por mais de 30 minutos.

• O calor do sol pode potencializar o efeito de uma máscara hidratante. Se quiser aproveitar as altas temperaturas em seu tratamento, aplique o produto nos fios, deixando agir durante o tempo indicado e depois retirando com água.

• Aproveite o verão para tomar muitos banhos frios. A água quente é inimiga do cabelo.

• Use chapéu ou boné para não queimar os fios.

• Para cabelos loiros procure produtos que protejam a cor e a pigmentação do fio.

• Num borrifador, misture água gelada com uma colher de chá de mel, e borrife nos cabelos durante o dia, se sentir que o clima está muito quente e os cabelos secos.

• Aproveite os tratamentos noturnos. É só aplicar o creme no cabelo úmido e deixá-lo ele agir durante toda a madrugada. Ele recupera parte dos lipídeos que foram perdidos na manhã de sol.

• Para fazer uma hidratação rápida e eficiente aposte nas ampolas



