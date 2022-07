• Mantenha seu corpo ativo

Manter o corpo ativo traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física e mental. Por isso, tente reservar ao menos uma hora por dia para praticar exercícios. Pode ser corrida, dança, musculação, Pilates, o importante é você escolher o que te faz bem e te dá mais prazer!

• Cuide da sua alimentação

Uma alimentação balanceada faz bem para o organismo, para a pele, os cabelos e até as unhas. Por isso, procure fazer todas as refeições do dia – do café à ceia noturna. Mantenha seus exames atualizados regularmente e consulte um nutricionista ou nutrólogo em caso de alguma alteração nos resultados.

• Tenha tempo para relaxar e dormir

O estresse do dia a dia pode afetar o seu corpo, além da sua mente. Você sabia, por exemplo, que a queda de cabelo pode estar relacionada a ele? Pois é, por isso ter um tempinho só para você relaxar é muito importante para sua beleza interior e exterior.

• E por falar em relaxar, dormir é provavelmente a dica de beleza mais antiga de todas. Afinal, quem nunca

ouviu falar no clássico “sono de beleza”? Ter um boa noite de sono previne olheiras, olhos e rosto inchados e faz com que nosso metabolismo funcione muito melhor.

Fonte: https://www.interlagos.com.br/blog