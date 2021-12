Período exige atenção no uso de ar-condicionado, ventiladores, refrigeradores e outros equipamentos. Eles precisam ser utilizados da forma correta.

Com a chegada do verão o aumento no consumo de energia é quase natural. Mas cuidado que diante da realidade de hoje, sua conta pode extrapolar seu bolso.

Começando com o queridinho do ar condicionado: o erro mais comum está na preparação do ambiente. Deve ser fechado da forma adequada permitindo a entrada de ar quente.

É preciso também fazer o dimensionamento correto, em geral 600 BTUs para cada metro quadrado do ambiente. também tem a maneira e o gosto de casa pessoas.

A recomendação maior é que tanto o ar-condicionado quanto para o ventilador devem ficar ligados apenas enquanto estiverem em uso. De madrugada é possível programar alguns aparelhos para se desligarem automaticamente.

Outra dica importante é regular a temperatura de forma correta. Não é necessário ligar em temperaturas baixas demais, pois entre 21 e 24 graus o ambiente já ganha conforto térmico e mantém o consumo estável.

Em dias muito quentes, o melhor é ligar o ar-condicionado cinco minutos antes do uso e manter cortinas e persianas fechadas, para rebater a luz do sol e evitar aquecimento excessivo do ambiente.

Quando possível desligar programar o desligamento do aparelho de 30 a 40 minutos antes de sair.

Temos também os refrigeradores e chuveiros elétricos:

– Não deixe a geladeira próxima de fontes de calor (como janelas e portas);

– Só abrir a geladeira o tempo necessário;

– Evitar colocar alimentos quentes dentro da geladeira;

– Trocar a posição do chuveiro de inverno para verão;

– Tomar banhos rápidos.