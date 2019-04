Neste dia 15 de Abril, em Sessão solene proposta pelo deputado Subtenente Everton, praças e oficiais foram convidados para a comemoração do Dia do Exército celebrando os 371 anos da instituição, oficialmente criada em 19 de abril de 1822 para proteger o território e a nação brasileira. No início da noite da segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Nada mais justo que esta homenagem, relembrar mais um aniversário de uma instituição forte, com valores consolidados, que sempre trabalhou para a nação brasileira”, afirmou o deputado, único representante das Forças Armadas a assumir atividades parlamentares no Paraná. 62 praças e oficiais da instituição receberam votos de congratulação e títulos de menção honrosa pelos serviços prestados em benefício da população e da soberania Nacional.

Presente, o comandante da 5ª Divisão de Exército, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva falou: “o Exército tem uma grande integração com o povo paraense, somos mais de 154 mil militares na região, com militares espalhados em todo o estado. O Exército é o povo de farda, estamos integrados com os brasileiros”.

Na mesa de honra o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB); o general de Brigada Alessio Oliveira da Silva, comandante da 5º Região Militar; o secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe Kraemer Carbonell; o tenente coronel Guilherme Ribeiro Martins, do Centro Integrado de Defesa Aérea – Cindacta II; o diretor do Colégio Militar de Curitiba, coronel Guilherme Azambujado Carrilho Rego; o adjunto de comando da 5ª Região Militar, subtenente Sandro Marcos Jacinto; o adjunto de comando da 5ª Artilharia Divisionária, 1º sargento Robson dos Santos Foltran; e o prefeito de Loanda, Sargento Santos.

Após o término da sessão solene, foi aberta a exposição de artigos militares no Espaço Cultural da Alep em homenagem à Semana do Exército.