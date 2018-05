Dia das Mães com ações especiais no Pinheirinho

Com extensa programação muito bem arquitetada, no dia 11 de maio a Regional Pinheirinho apresentou às lideranças e comunidade em geral um lindo evento para comemorar o Dia das Mães. Realizada na Rua da Cidadania, as ações foram preparadas com capricho para lembrar esta data.

Sob a coordenação do administrador Regional João do Suco, o evento foi aberto com uma palestra sobre estética e bem-estar, com Mari Miyashira, seguida da palestra “Seu espelho é você” com a jornalista e consultora de imagem, Lúcia Almeida que também fez o lançamento da X Edição da Revista Imagem e Sucesso.

Uma apresentação musical especial da cantora Fran Tenório, seguida por uma belo desfile de modelos da Agência NK, foram na verdade o centro das atenções das mamães e também das pessoas que transitavam pela Rua da Cidadania.

A última apresentação foi um show do Programa de formação musical, o Projeto MusicaR que acontece nas Ruas da Cidadania, promovida pela Fundação Cultural de Curitiba para crianças e adolescentes atendidos pela Regional do Pinheirinho.