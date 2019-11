O espetáculo “Rumo ao Natal deste ano trará a Maria Fumaça nº 11 (a mais antiga em funcionamento no Brasil) ainda mais iluminada e ornamentada e com efeitos especiais que será surpresa para para o grande público que estará a sua espera na Estação Ferroviária da Lapa. A apresentação dia 4 de dezembro, às 20h30 será com o grupo Teatral “A Gente Mesmo” e a peça será interativa com a presença da locomotiva Maria Fumaça e três vagões, todos decorados com tema natalino. Um dos vagões tradicionalmente, está reservado para o trenó do Papai Noel. Na Lapa o espetáculo tem um sabor especial, pois a cidade histórica que completou 250 anos em junho deste ano, tem ligação férrea com a capital e o litoral desde 1891 e foi a legendária cidade é pioneira em turismo férreo no Brasil, nos anos oitenta, quando também promoveu em conjunto com a Rede Ferroviária Federal S/A o mais badalado passeio de Maria Fumaça do país: Curitiba-Lapa-Curitiba. O primeiro a utilizar trem histórico para trecho de longa distância. Hoje a Lapa preserva essa e outras histórias no Centro de Memória Ferroviária, localizado na estação nova (anos 40) , que foi restaurada em 2016, em cooperação entre o Exército Brasileiro e a Prefeitura Municipal da Lapa.

A promoção do espetáculo Rumo ao Natal é da Rumo Logística, com apoio operacional da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Serviço: Espetáculo Rumo ao Natal

Dia: 4 de dezembro

Local: Centro de Memória Ferroviária (Estação Lapa)

Hora: 20h30. Maiores informações: 41 99986-1011.