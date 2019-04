O homem, com sua tão propalada racionalidade, desenvolveu uma série de utensílios, ciência e conhecimento atingindo graus inimagináveis aos nossos ancestrais. Dos elementos e objetos mais práticos aos mais complexos para nosso uso no dia a dia e até mesmo nas descobertas absurdas e altamente complexas. A tecnologia vem dando saltos fantásticos melhorando as condições de alimentação, moradia, saúde, transporte, comunicação, agricultura, medicina, educação, entretenimento, etc., etc. A vida sendo prolongada, a tecnologia cada vez mais profunda.

A parte física está muito bem assistida, assim como o volume e a disponibilidade de informações que abrem um leque com infinitas possibilidades para o desenvolvimento geral da humanidade.

Todo este conhecimento” mesmo sendo dominado por uma minoria, cria uma ideia geral de grandeza que vai além da realidade para a maioria da população do mundo. Assim com a riqueza, o conhecimento também fica concentrado em grupos onde nações e povos mais desenvolvidos ficam cada vez mais distantes da população pobre desassistida sem oportunidade de acesso a todos estes benefícios.

Assim as relações humanas, esta polarização, os donos do poder com seus direitos e querer infinitos ficam cada vez mais distantes dos desinformados e desassistidos, sem escola e oportunidades.

Sem a escola adequada, sem conhecimento e com sua capacidade de discernimento comprometida, esta população também quer consumir e usufruir dos benefícios desta evolução humana. Ai vem o mereço, o quero, o preciso, o “tenho direito”. Direitos a gente conquista (assim como a riqueza) com trabalho, com dedicação. Só que é necessário aprender a trabalhar.

A pergunta aqui é: quem está ensinando as atuais gerações a trabalhar?

Quem nasce numa família bem estruturada, tudo bem, vida normal de pai para filho como deve ser…

Quem vem ao mundo no submundo da miséria fica largado, tudo mal, com a mãe sem ter pra onde ir, fica largado no mundo como não deve ser…

A questão final é: para onde vai a grande massa da população que nasce em lares desestruturados, com pais ausentes? São largados no mundo para amanhã exigir seus direitos sem a mínima ideia de suas obrigações e deveres como ser humano.

Até quando?