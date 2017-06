Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na Rua da Cidadania da CIC, na manhã desta quarta-feira, dia 22, foi inaugurado o serviço de totens de autoatendimento do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná). Esta iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado.

Com possibilidade inicial de acesso a 20 serviços de habilitação de trânsito e de veículos, além de seis funcionalidades da Copel e pagamento de taxas, os serviços do Detran incluem agendamento de exames e cursos de reciclagem, 2ª Via da CNH e licenciamento; cancelamento de agendamento do curso de reciclagem; solicitação de carteira de habilitação definitiva; consulta de resultado de exame, envio CNH e licenciamento; emissão de guia de multa, extrato de débitos e multas pagas; emissão de guia de reteste de exames.

Além destes, oferecem também a possibilidade de pagamentos de multas, de guias de habilitação, veículos e licenciamento; solicitação da permissão internacional para dirigir (PID); consulta de pontuação da CNH e a renovação do documento de habilitação.

Para o diretor ¬geral do Detran, Marcos Traad, a instalação do terminal de autoatendimento representa mais uma facilidade para a população, de grande importância para o melhor atendimento a todos os cidadãos que passam pela Rua da Cidadania do CIC. Uma comodidade ao cidadão, que não precisa mais ir até ao Detran.

Recebendo o serviço em sua regional, o Administrador Raphael Keiji, o novo serviço é mais uma melhoria no atendimento e prestação de serviços à população, atendendo a vontade do prefeito Rafael Greca, de incrementar e deixar mais ágil o atendimento aos moradores nos bairros”, afirmou.

Contando com a presença de representantes da regional e lideranças locais, participou também do evento o ex-administrador do Bairro Novo e Boqueirão, Ubirajara Schreiber que responde pela diretoria de operações do Detran.