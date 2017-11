O atleta Ricardo Falcon iniciou no tênis aos 4 anos de idade, no dia 21 de julho de 2015, por influência do pai, após viagem à Inglaterra.

Aprimorando o trabalho de divulgação veio a concepção do mascote, orientada pela ideia de dar vida a um personagem cartoon, ligando este ao nome e a identidade do Ricardo, ou seja, ao seu sobrenome Falcon, que traduzisse espírito de luta, força, garra, agilidade, entre outros, para que o Ricardo, através da fantasia, incorporasse tal personagem dentro de quadra.

Assim, o mascote é um ser metade Homem e metade Falcon (ave da espécie FalcoPeregrinus), e é considerado “O Guerreiro do Tênis”.

O trabalho deste jovem atleta é acompanhado de perto pela mãe Eleanora e pelo pai Luciano Rodrigues.

Segundo o pai, “tornar o Ricardo Falcon um tenista de alto rendimento, profissional, de simples e estilo clássico (quadra inteira).

Por outro lado o trabalho com o atleta não se concentra no tênis universitário, uma vez que focado no profissional o atleta estará preparado para os dois caminhos.