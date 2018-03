Uma das mais complexas novelas da região, o enorme e estranho viaduto do Vila Pompéia no Tatuquara construído entre 2014 e 2015, ocioso até agora, pelo que tudo indica, deve ser liberado para o uso com a complementação das obras.

Com a desculpa de que tinha problemas com desapropriações ficou sem uso até agora. Foi uma festa! A euforia da comunidade se somou ao oportunismo de políticos e futuros candidatos se chegando ao prefeito Raphael Greca para registrar sua presença.

Este dia 19, foi uma segunda-feira especial para a população que mora nos imediações e para todos que utilizam a BR 116.

Oficialmente o prefeito, ao lado da vice governadora, autorizou a licitação das obras finais para colocar em funcionamento o viaduto construído pela Concessionária que opera o pedágio deste trecho.

Com a anúncio de investimento da ordem de R$ 7 milhões vão ser complementadas as obras de acesso além de drenagem, sinalização, iluminação, relocação de redes de água e de esgoto, calçada e paisagismo.

“O Tatuquara precisa desta obra. A minha decisão é a favor da maioria do povo de Curitiba. O Tatuquara é Curitiba e Curitiba é uma só”, disse o prefeito, que assegurou que a Cohab fará todo o acompanhamento, orientação e atendimento às famílias da Vila Pompeia que vivem neste trecho.