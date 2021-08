O desafio internacional Volta ao Mundo pela Fibrose Cística pretende completar 40 mil km em atividades esportivas

A união faz a força e o Instituto Unidos pela Vida, organização sem fins lucrativos que completa 10 anos em 2021, vai comprovar que a união também dá a volta ao mundo em prol de uma causa, neste caso, para dar visibilidade à fibrose cística, uma doença rara e ainda sem cura. De 09 de agosto a 22 de novembro, acontece o desafio internacional Volta ao Mundo pela Fibrose Cística, que tem o objetivo de completar um percurso total de 40 mil km, que corresponde a um giro pelo globo, convocando pessoas de todo o mundo para praticar atividades esportivas.

Os interessados podem baixar gratuitamente o aplicativo Equipe de Fibra, que está disponível para Android e iOS, pagar a inscrição que custa R$10,90 (o valor será totalmente revertido para ações de conscientização sobre a fibrose cística) e então escolher entre as modalidades de caminhada, corrida, bicicleta ou outros esportes que calculem quilometragem percorrida. Fica a critério do participante quantas vezes irá praticar a atividade física, não há limites de tempo ou percurso a ser percorrido individualmente, e a pessoa poderá computar seus dados no aplicativo durante todo o período do desafio. Sugere-se que cada participante faça de acordo com sua condição de saúde, respeitando as regras sanitárias da sua região.

A iniciativa é aberta a todo público que já pratica ou que pretende começar uma atividade física. “Nosso maior objetivo é fazer com que a fibrose cística se torne mais conhecida, para que mais pessoas possam ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoce”, explica Verônica Stasiak Bednarczuk de Oliveira, fundadora e diretora executiva do instituto.

O desafio Volta ao Mundo pela Fibrose Cística é uma ação da Equipe de Fibra, que faz parte do Programa de Incentivo à Atividade Física do Instituto Unidos pela Vida e visa incentivar a prática de exercícios físicos entre pessoas com fibrose cística e público geral. Para isso, divulga informações sobre o tema, compartilha exemplos de atletas, promove eventos e participa de provas nacionais e internacionais. “Em anos de trabalho, já temos pessoas do grupo em diversos estados. Com esse desafio pretendemos continuar movimentando e impactando muitas vidas no Brasil e mundo afora”, conta Cristiano Silveira, coordenador da Equipe de Fibra.

Premiação

Os 100 primeiros colocados no ranking geral, ou seja, que tiverem a maior quilometragem cadastrada, receberão um certificado de participação; os três primeiros colocados no ranking geral e os três primeiros do ranking “Pessoa com FC”, residentes em território brasileiro, receberão também um troféu.

Todas as informações estão disponíveis tanto no aplicativo da Equipe de Fibra quanto no hotsite do desafio, em suas versões em português (www.voltaaomundofc.org.br) inglês (www.aroundtheworldcf.org) e espanhol (www.vueltaalmundofq.org).

O que é a fibrose cística?

A fibrose cística é uma doença genética rara, ainda sem cura, que tem como principais sintomas tosse crônica, pneumonia de repetição, diarreia, pólipos nasais, suor mais salgado que o normal e dificuldade para ganhar peso e estatura. Quem tem fibrose cística precisa, como parte de seu tratamento, realizar atividade física para melhorar seu condicionamento cardiorespiratório e sua capacidade pulmonar.

Sobre o Unidos pela Vida

O Unidos pela Vida – Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística é uma organização sem fins lucrativos que nasceu da necessidade latente de tornar a fibrose cística conhecida no Brasil, contribuindo pela busca de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Em 2020, pelo 3º ano consecutivo, foi eleito uma das 10 Melhores ONGs de Pequeno Porte do Brasil. O instituto também realiza anualmente a campanha de conscientização Setembro Roxo, que chama a atenção para essa doença rara que acomete uma a cada 10 mil pessoas nascidas no país, mas atualmente tem apenas cerca de 6 mil diagnosticados.

Serviço

Volta ao Mundo pela Fibrose Cística

Quando: de 09 de agosto a 22 de novembro

Inscrições: R$10,90

Aplicativo Equipe de Fibra disponível no Google Play e Apple Store.

Informações www.voltaaomundofc.org.br