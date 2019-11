Destacando o trabalho das regionais em busca de atingir a meta imposta pelo prefeito Greca, mostramos nesta edição dois momentos deste trabalho nas regionais do Bairro Novo e do Pinheirinho. Sessenta crianças da Escola Municipal Dona Lulu, deram um descanso par os cadernos e foram sujar a mão na terra no Parque Semeador, no Sítio Cercado com o administrador regional Fernando Werneck.



Plantaram cerca de 150 mudas de árvores na quinta dia 21 de novembro mais umas 250 na sexta-feira, 22. Foram mudas de ipês, cerejeiras, alfeneiros e aroeiras.



Já sob a coordenação do Regional Reinaldo Boaron (Bracatinga) destacamos o plantio de árvores nas imediações do Arroio Cercado, Pirineus, no Pinheirinho com a participação das crianças da escola Energia Ativa e a presença de lideranças da região.



As crianças foram orientados também por professoras e funcionários dos núcleos da Guarda Municipal, Fundação de Ação Social e Secretaria de Saúde.