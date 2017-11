O deputado federal Luciano Ducci (PSB) foi eleito o quinto melhor deputado federal do Paraná pela pesquisa do Congresso em Foco, na categoria por voto popular. No ranking geral, por partido, Ducci ficou em segundo lugar como o melhor deputado federal, atrás somente do líder da bancada socialista, deputado federal Julio Delgado (PSB-MS).

No combate à corrupção e ao crime organizado, Ducci ficou em 35º geral . Na defesa à agropecuária em 32º geral. E na defesa da seguridade social em 33º geral.

Pela décima vez, o Congresso em Foco premia os melhores parlamentares do Brasil. Como sempre, são agraciados apenas congressistas que não respondem a acusações criminais. A escolha dos homenageados ficou a cargo do público, que votou na internet entre 1º e 30 de setembro.

Criado para valorizar a atividade política e o papel do Legislativo no que eles têm de mais nobre e útil à sociedade, o prêmio combate a imagem de que todos os políticos são iguais. Também procura destacar a necessidade de valorizar os bons exemplos para melhorar a qualidade de um Parlamento tão pródigo em produzir vexames.

Socialistas votam pela aceitação de denúncia contra Temer na CCJ

Os quatro representantes do PSB na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara votaram pela continuidade das investigações contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-geral de Governo), por suspeita de organização criminosa e obstrução de justiça.

Os titulares Júlio Delgado, Hugo Leal, Danilo Cabral e o suplente Gonzaga Patriota, que substituiu Tadeu Alencar, em missão na China, foram contrários ao parecer do relator Bonifácio de Andrada (PMDB-MG), que pedia o arquivamento da denúncia.

Apesar dos 26 votos contrários, o parecer foi aprovado com o apoio de 39 parlamentares governistas. Houve uma abstenção. O relatório seguirá para apreciação no plenário.