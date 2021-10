No Paraná, a lei de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que instituiu a Semana Detox Digital, realizada anualmente a partir do dia 10 de outubro (Dia Mundial da Saúde Mental), tem chamado a atenção da sociedade paranaense em relação aos impactos prejudiciais que a internet tem causado em crianças devido ao uso imoderado das redes sociais.“Estamos na Semana Detox Digital Paraná e nada melhor do que debater esse assunto com quem entende! Na live, realizada na noite desta quarta-feira (13), com a professora Cineiva Campoli Tono, falamos dos impactos na saúde, na segurança, nas relações sociais e na área educacional”, disse o deputado Cobra Repórter, que também é o presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa.Cineiva Campoli Tono, doutora e integrante da Força-Tarefa Infância Segura (Fortis) da secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), explicou que as crianças estão cada vez mais distantes do processo cognitivo, de linguagem, de aprendizagem, lendo menos, afastando-se das questões ligadas à arte, cultura, música e esporte, pois a tecnologia está cativando cada vez mais elas!A doutora destaca que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é que as crianças de 0 a 2 anos não usem a tela digital, mesmo a televisão; de 2 a 5 anos, uma hora supervisionada; de 5 a 12 anos, duas horas com supervisão.“A SBP já publicou seis cadernos orientativos demonstrando, com bases científicas, os malefícios do uso das tecnologias na infância e na adolescência, como a perda do contato com o outro, problemas de coordenação motora, pois não utilizam mais lápis, falta contato com a natureza, com os animais. Culturalmente, é uma infância entristecida, cabisbaixa, com problemas de ordem músculo-esquelética, de comportamento, de linguagem”, reforçou ela.A integrante da Fortis lembra que o Governo do Estado tem realizado ações nesta Semana Detox Digital, como a distribuição de cards e uma blitz educativa realizada em Curitiba, na quinta-feira (14).