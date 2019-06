Aberto ao público desde quarta-feira, dia 4 de junho o novo posto de atendimento da Copel finalmente chega ao Sítio Cercado depois do fechamento do atendimento que existia no Bairro. O atendimento feito através de 4 totens, mais três terminais de computação está sendo feito na Rua da Cidadania do Bairro Novo facilitando a vida dos usuários do bairro e da região numa antiga reivindicação dos moradores dos bairros Sítio Cercado como Ganchinho e Umbará.

Neste local o usuário pode solicitar a religação de luz para seu imóvel, pagar a conta de luz, imprimir segunda via da conta e recibo de quitação, aderir à fatura digital, alterar dados cadastrais, consultar débitos, levantar histórico de consumo e de pagamentos realizados.

Outra série de serviços serão incorporados gradativamente, incluindo os que exigem apresentação de documentos, como troca de titularidade, parcelamento, cadastro para tarifa social e pedido de ligações novas.

O administrador Regional do Bairro Novo Fernando Wernek Bonfim participou da abertura oficial do posto na manhã de hoje (05/06) agradecendo a Copel por atender esta reivindicação da comunidade. No local, entre os primeiros atendimentos do dia registramos a presença do Edson Luiz, morador de Araucária que trabalha na região e outras pessoas que informadas da novidade. O atendimento fica por conta das atendentes Nazilda de Oliveira Lima e Isabel Cristina Rodrigues.

Mais uma vez, agradecemos também as fotos cedidas pelo Coordenador de Assuntos Comunitários, o amigo Romar Antonio de Oliveira, sempre atento e presente ao que acontece na Regional.

Este serviço de autoatendimento da Copel começou em novembro de 2018 na Agência Central, em Curitiba e, agora com a abertura da unidade do Bairro Novo, são cinco as Ruas da Cidadania que contam com o totem de autoatendimento. Estes e outros serviços e consultas da empresa estão disponíveis em mais de duzentos terminais de autoatendimento do Detran em todo o Paraná.