O Departamento de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Paraná, em Curitiba, está com inscrições abertas para o preenchimento de uma vaga de estágio de graduação em Engenharia Civil. Podem candidatar-se os acadêmicos que estejam matriculados a partir do 2º ano ou 4º semestre do curso.

O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.056,80, além de auxílio-transporte de R$ 198, para estagiar de segunda a sexta-feira, por quatro horas diárias, no período matutino. O edital também prevê a formação de cadastro reserva para futuras oportunidades aos demais classificados.

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de março, no Departamento de Engenharia e Arquitetura, localizado no 1º andar do Bloco I do MPPR em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico), das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas. No momento da inscrição, o candidato deverá anexar cópias da identidade e do CPF e ficha de inscrição preenchida.

A seleção será realizada por meio de uma prova, aplicada no dia 27 de março, às 9 horas, na sede do MPPR. O conteúdo programático pode ser encontrado no edital de seleção. Serão classificados os candidatos que atingirem a nota mínima de seis pontos.

O resultado final será divulgado no site do MPPR, no prazo de até dez dias após a prova. O início das atividades de estágio está previsto para abril. Para mais informações entre em contato pelo telefone: (41) 3250-4016.