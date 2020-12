Registrando no final de novembro um total de novos 106 casos de dengue, o Paraná se mantém com necessidade de sustentar sua atenção para a presença dos mosquitos.

Desde o início do ciclo em agosto foram confirmados 1.060 casos e cinco óbitos em 135 municípios.

Entre esses casos, 812 são ocorrências autóctones (aquelas registradas dentro do município de residência) e a incidência de autoctonia no Paraná está em 7,15/100.000 habitantes.

Já as notificações de dengue passaram de 9.968 para 11.086 nos últimos sete dias. Ao todo, 303 municípios do Paraná apresentaram notificações à Sesa.

O Paraná segue alerta no combate à dengue promovendo. Também foi registrado na última semana o primeiro caso de Zika Vírus neste ciclo epidemiológico. A ocorrência foi em Cambé, na Região Norte do Paraná, e foi contabilizada como caso autóctone.

Desde 1991, os casos da doença são acompanhados pela Secretaria Estadual da Saúde. Mas no último ciclo, o Paraná quebrou o recorde de casos confirmados e mortes, com 227.724 contaminações e 177 óbitos.