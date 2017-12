Chegando ao final de mais um ano vem o conselho de propostas para 2018 e do balanço do ano findante.

Com palavras difíceis, mais fáceis ou populares, desta verdade, é quase impossível fugir. Então, respeitando este hábito vou comentar o ano que passou em comparação ao ano anterior e me estender um pouco mais sobre a administração municipal e regional da nossa cidade.

Infelizmente, respeitado como parlamentar, Gustavo Fruet se perdeu à frente da prefeitura com uma administração pífia. Mal acompanhado na maioria das regionais, findou seu governo de maneira lastimosa mantendo o discurso de ter recebido a prefeitura falida. E foi assim que a entregou.

Hoje, com o experiente Rafael Greca, que soube escolher bem seus parceiros de administração, começamos a respirar novos ares.

Mesmo em apenas um ano de trabalho esta diferença é visível pelo trabalho e, em especial, pela postura da administração que, ao invés de reclamar, firmou sua presença com o exemplo de dedicação à Curitiba e a coragem necessária para enfrentar os problemas normais do administrar uma cidade como Curitiba. Vale destacar também a presença constante do vice Eduardo Pimentel.

Assim, podemos terminar este ano e entrar em 2018 com esperanças renovadas entendendo que a capital paranaense está bem administrada, do Paço Municipal às nossas regionais, fechando importante parceria com o Governador do Estado Beto Richa.