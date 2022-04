Rio de Janeiro, Itaipava, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e São Paulo já tem datas confirmadas. Sessão de autógrafos acontecerá no dia 07 de abril, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Paulista.

A espera acabou e os fãs de Day têm mais dois grandes motivos para comemorar. Após o lançamento de seu primeiro álbum “Bem-vindo ao Clube”, a cantora anuncia turnê pelo país. Homônima de seu primeiro álbum de carreira, a turnê já tem datas confirmadas no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril, em Itaipava (RJ), nos dias 16 e 23 de abril durante o Festival Rock the Mountain 2022, em São Paulo, no dia 14 de maio no Mita Festival- com um convidado especial, Lucas Silveira- e novamente no dia 2 de julho, em Porto Alegre, no dia 3 de junho, em Curitiba, no dia 5 de junho, em Brasília, no dia 12 de junho, e em Belo Horizonte, no dia 24 de setembro. Além disso, a revelação do Pop Punk nacional fará uma sessão de autógrafos de seu livro – “Esta Não é Apenas Uma Carta de Amor” – no dia 07 de abril, a partir das 19h, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo.

A turnê, que ganhará ainda novas datas e cidades, marca a apresentação ao vivo dos grandes sucessos de Day, mas, principalmente, dá vida às canções lançadas no primeiro álbum de carreira de Day: Bem-vindo ao Clube. Singles como “Clube dos Sonhos Frustrados”, “Finais Mentem” e “Isso não é Amor”, parceria com Lucas Silveira, prometem fazer todos cantarem a plenos pulmões.

“Com o #BVAC Live Sessions eu consegui dar um gostinho de como será o show, mas eu garanto que as apresentações em cima do palco entregarão ainda mais vida às canções. Eu pensei o álbum inteiro para ser uma parada ao vivo, estou ansiosa de finalmente poder mostrar esse projeto em um show”, conta Day.

Sobre a sessão de autógrafo de “Esta Não É Apenas Uma Carta de Amor”, livro que estreou na 17ª posição dos mais vendidos da revista VEJA e foi inspirado em seu álbum de estreia, DAY se diz ansiosa para saber a opinião dos fãs. “Não posso estar mais feliz e realizada. Parece que estou vivendo em um sonho, sabe? Estou louco para saber a opinião dos fãs em relação ao livro. É algo que quero realmente sentir das pessoas”.

Em 12 faixas do seu álbum, que falam sobre amor, sonhos e frustrações, a cantora também usa sua história para inspirar outras pessoas. “Eu sou muito honesta e eu mostro muito as minhas vulnerabilidades, porque acho que é nesse excesso de pessoalidade que a música se torna acessível para que as pessoas acabem se reconhecendo. Meu objetivo de vida é poder inspirar! Você ser inspirado por alguém é muito marcante e isso é o que eu quero, mesmo que essa inspiração se expresse anos depois. Por mais que seja Clube dos Sonhos Frustrados, eu quero que as pessoas entendam que isso é um sonho”.

Um dos principais nomes atuais do POP Underground, DAY conta com milhares de seguidores nas redes sociais, mais de 95 milhões de visualizações no Youtube e 80 milhões de streams.

Sessão de autógrafos com a cantora Day

Lançamento do livro “Estão não é apenas uma carta de amor”

Dia 07 de abril, a partir das 19h

Livraria da Vila – Shopping Pátio Paulista

Rua 13 de Maio 1947 – São Paulo

*Não haverá distribuição de senhas, o atendimento será por ordem de chegada. A cantora irá autografar somente os livros, que podem ser comprados no dia do evento ou com antecedência nos principais sites e livrarias do Brasil.