Carnaval já está batendo na nossa porta. Em breve, teremos a Páscoa. Essas são algumas das datas comemorativas que aquecem a economia em determinados nichos e promovem descontos para os consumidores. Mas em datas tão importantes assim será que a sua loja virtual está preparada para aguentar o fluxo?

Ao longo do ano, passamos por muitas comemorações. Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das crianças, Natal, Black Friday (que não é bem uma data comemorativa, nem é só na sexta, mas tá na moda), enfim, diversas momentos em que a economia, por um período de tempo, cresce.

Por exemplo, em 2016 no Dia dos Namorados as vendas online aumentaram 16% em comparação com o ano de 2015. Agora se encontra de tudo online: desde ursinho de pelúcia até flores. Sim, delivery de flores, delivery de chocolates. Inclusive online você encontra os produtos mais baratos do que na loja física.

Então, é difícil deixar passar essas datas sem comprar nada. A maioria das pessoas sai para beber no carnaval, compra ovos de páscoa, compra presente para mãe e tenta descolar aquele descontão na Black Friday. Assim como na loja física, as lojas online devem estar preparadas.

Já tive um problema com uma loja virtual. Era Black Friday e o site estava com promoção ótimas. Aquelas promoções de verdade mesmo, não Black Fraude. Consegui escolher o produto e ir para o carrinho, mas na hora de pagar… bum! Caiu o site. E não voltava de jeito nenhum. Quando voltou, o produto estava esgotado.

Dá para notar dois graves problemas aí.

Primeiro: o sistema hospedando o site não aguentou o fluxo e caiu. Se você quer fazer um desconto bombástico que com certeza atrairá os clientes, prepare-se. O sistema cair é uma das maiores frustrações que o consumidor enfrenta. Contrate um sistema que suporte várias pessoas que acessam seu site ao mesmo tempo. Caso contrário, você perderá muitas vendas.

Segundo: falta de estoque. Não é uma boa hora de usar o gatilho da escassez. Você quer vender muito mas tem um estoque limitado. Isso vai deixar os consumidores decepcionados. Se colocar aquelas frases ‘só dois no estoque’, ‘falta três para acabar’ vai instigar todos a tentar chegar antes e conseguir o produto. Muita afobação para cadastrar, ir para o carrinho, tentar realizar o pagamento e descobrir que já não tem mais o produto. Isso deixa qualquer um no mínimo com raiva. Dependendo da loja eles até avisam antes que o estoque acabou, mas mesmo assim é bem desconcertante perder uma promoção.