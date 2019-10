Clique no link para assistir ao vídeo: https://youtu.be/YuT3IPcXF6A

O Pinheirinho ganhou 68 novas mudas de árvores nesta terça-feira (9/10). O plantio, realizado numa área de preservação ambiental, faz parte do Desafio 100 mil árvores e foi realizado por alunos da Escola Municipal Francisco Frischmann.

As mudas de espécies nativas entram na conta do arvorômetro do Projeto 100 mil árvores, da Prefeitura de Curitiba, lançado no dia 20 de setembro.

A proposta pretende arborizar a cidade e atingir a meta de plantar 100 mil mudas – entre pés de erva-mate, araçá, dedaleiros, espinheiras-santas, guabirobas, ipês amarelo e araucárias – com a ajuda da população em um ano.

Segundo Reinaldo Boaron, administrador da Regional Pinheirinho, o envolvimento da comunidade é importante para a preservação ambiental e para o cuidado com o bairro.

“Quando as pessoas participam elas se sentem pertencentes e têm mais cuidado com o espaço público”, comenta Boaron.

Para participar do desafio, é preciso ligar no Horto da Barreirinha para demonstrar interesse e solicitar a muda antes de retirar. As pessoas podem saber mais sobre a proposta, como participar e como cadastrar seus plantios no site 100milarvores.com.br.