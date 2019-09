O Vale do Pinhão será destaque da 1ª edição do Viasoft Connect, evento que irá apresentar soluções para negócios com o uso da tecnologia, na segunda (9/9) e terça-feira (10/9), no Teatro Positivo. Todos os detalhes da programação foram apresentados, nesta quarta-feira (4/9), ao prefeito Rafael Greca pelo organizador do congresso, o empresário Itamir Viola.

“Curitiba vive um momento único nas áreas de inovação, tecnologia, gestão e empreendedorismo. Este evento se soma aos esforços do Vale do Pinhão”, ressaltou o prefeito, em referência do movimento da Prefeitura e do ecossistema para levar a inovação a toda a cidade.

O evento deverá receber cerca de três mil participantes que irão ouvir especialistas em novos modelos de negócios e conhecer iniciativas públicas e privadas para melhorar o ambiente empreendedor. O case Vale do Pinhão será apresentado em uma palestra, na segunda-feira (9/9), a partir das 12h, pela presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi, que também participou do encontro de apresentação do fórum.

Trilhas

De acordo com Viola, o Viasoft Connect terá uma programação com mais de 100 horas de conteúdo. Serão cerca de 60 palestrantes focados na discussão de sete trilhas do conhecimento norteadoras dos debates: agronegócio, gestão de negócios e times, tecnologia, empreendedorismo, inteligência comercial e varejo, marketing e relacionamento, indústria e logística.

Além da apresentação de Cris Alessi sobre o Vale do Pinhão, na segunda-feira (9/9), também estão previstas as palestras do professor e roboticista Gil Giardelli (9h45), que irá falar sobre A economia da inteligência artificial: os tempos dos intangíveis; e da jornalista Giuliana Morrone (18h), que irá dividir com o público suas impressões sobre Cenários políticos econômicos brasileiros e a perspectiva para investimentos empresariais para os próximos anos.

Já na terça-feira (10/9), um dos destaques da programação será a palestra da CEO do Blue Tree Hotels, Chieko Aoki (9h45), que abordará o tema Gestão com valores e propósito.

O evento irá receber ainda o Rocket Startup, primeiro reality show sobre inovação e empreendedorismo com produção e promoção da RPC. O programa está sendo realizado em três etapas: inscrições (já encerradas), talks e webepisódios e a final será transmitida ao vivo direto do Viasoft Connect, na terça-feira (10/9).

A diretora da empresa Viasoft, Iolanda Viola, também participou.