Um projeto idealizado pelo publicitário Leandro Braz, a 1ª Mostra Curitiba Arquitetura e Design, vai ser realizado entre os dias 13 de maio e 26 de junho, no Shopping Crystal.



De acordo com Leandro, trazer a mostra para uma cidade que tem diversas referências em arquitetura e, ainda, um forte cenário cultural e artístico, é muito importante. Sobre Curitiba, ele destaca: “Vejo Curitiba como uma grande incentivadora da arte e da cultura”.

Para quem vai participar desta mostra, vale mencionar o Hostel Bebel como local para hospedagem dos participantes. Um local atraente com uma fachada colorida, onde se destaca também o painel do artista plástico Luiz Gustavo Vardânega Vidal são perfeitos para registrar a passagem por Curitiba.

O prédio que abriga o hostel fica na esquina das ruas Engenheiros Rebouças e Vinte e Quatro de Maio, no bairro Rebouças, tem mais de 80 anos e foi totalmente revitalizado.

O Hostel Bebel oferece muita história, arte, conforto e funcionalidade e está se transformando em lugar ideal para as pessoas apaixonadas por artes, incluindo arquitetura e design.

O interior do hostel, onde as cores fortes predominam, remete a um ambiente de galeria de arte, pois foi decorado com quadros, fotografias, instalações, esculturas e móveis garimpados.

O Hostel Bebel tem capacidade para receber aproximadamente 50 pessoas, dispõe de três suítes (uma é pet friendly) com aparelho de SmartTV, três quartos para família, quarto preparado para pessoas com deficiências e idosos com toda a acessibilidade e estrutura necessárias, além de dois quartos coletivos com 12 leitos, todos com ar condicionado.

Também oferece lockers individuais, roupa de cama, cozinha, banheiros individuais e compartilhados, deck superior para lazer com mesa e churrasqueira, além de uma bela vista da região sul da cidade.

O hostel tem à disposição dos hóspedes a Sala Mercedes com televisão e lareira e o Espaço Gagá com redes para descanso. As diárias variam de R$ 70 a R$ 110 por pessoa.

Destaque do Hostel Bebel é o Espaço Elefante Voador, ambiente para a realização de eventos e atividades culturais como lançamento de livros, exposições de arte, música, fotografia, workshops, coquetéis, confraternizações e minipalestras para grupos de até 40 pessoas.