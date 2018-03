A empreendedora e chef em alimentação saudável, Mila Cozzi, estará nos dias 13 e 14 de abril em Curitiba (PR) promovendo os cursos de Empreendedorismo e Low Carb. Ela abre o evento com o Curso de Empreendedorismo, das 9h às 17h. Durante todo o dia, Mila, que era advogada e largou a profissão para se dedicar a Gastronomia, vai explicar o passo a passo para abrir um negócio para dezenas de alunos. Por ano, cerca de 1,5 mil pessoas participam das aulas de culinária e empreendedorismo da chef.

O curso da chef fit e empreendedora Mila Cozzi aborda diversos temas. Entre eles estão os melhores produtos para empreender, a legislação aplicada ao setor de alimentação, embalagens, identidade da marca, fornecedores, marketing digital, vendas e etc. Os participantes também recebem uma apostila com receitas práticas e viáveis para que possam dar o pontapé inicial no seu negócio.

Mila, que é sócia do Restaurante Ragam Culinária Saudável, em Niterói (RJ), explica que sua maior motivação é mostrar para as pessoas sua história e dizer que é possível dar uma guinada na vida. “Há três anos me tornei referência nesse assunto. Dou palestras e cursos por todo o Brasil, ensinando na prática as minhas receitas e como abrir um negócio”, diz ela.

No sábado (14), Mila vai ministrar o Curso Low Carb 1 e 2, das 9h às 13h e das 14h às 18h, respectivamente, no mesmo local. E as inscrições para os próximos cursos da chef Mila Cozzi já estão abertas.

Serviço

Curso de Empreendedorismo Mila Cozzi

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1686 – Batel, Curitiba – PR (Todeschini)

Data: 13/04/2018 (sexta)

Horário: 9h às 17h

Investimento: R$ 950

Informações: [email protected]

Sobre Mila Cozzi:

Pensou em alimentação saudável, pensou Mila Cozzi. Ela nasceu em Santos (SP), tem 42 anos, é formada em Direito, já atuou como bancária, mas foi pela Gastronomia que se apaixonou. Por conta de uma doença que teve na adolescência, foi obrigada a mudar seus hábitos alimentares e deu início, aos 18 anos, a prática da alimentação saudável. Nesta época, Mila morava em Manaus (AM) e foi aí que ela começou a cozinhar e divulgar sem qualquer pretensão os seus pratos.

Mila na rede:

Site: http://www.milacozzi.com.br/

Insta: @milacozzi /

Face: Mila Cozzi Fit / @mila.cozzi.fanpage mais de 27 mil pessoas