O Instituto Municipal de Turismo (IMT) está presente no 2º Fórum da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur). Com o tema “Turismo Criativo e outras iniciativas para a retomada do Turismo no Brasil”, o evento acontece no Teatro do Parque, em Recife (PE). A ação, promovida pela Secretaria de Turismo e Lazer de Recife em parceria com a Anseditur é voltada para os líderes do setor e se estende até quarta-feira (22/9).

“É um encontro técnico onde temos a oportunidade de trocar experiências e articular novos movimentos”, comenta Tatiana Turra, presidente do IMT e diretora da Região Sul da Anseditur.

O evento marca o retorno das reuniões presenciais direcionadas ao trade e aos secretários e dirigentes ligados ao Turismo, cumprindo todos os protocolos sanitários que o momento da pandemia pede.

Programação

Nesta segunda-feira (20/9), dia da abertura do evento, os destaques são os temas: A importância dos destinos se tornarem criativos, inovadores e sustentáveis, apresentado pelo ministro do Turismo, Gilson Machado; A importância da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para os brasileiros na retomada do turismo por meio do turismo criativo, pelo próprio presidente da agência, Carlos Brito.

Na terça-feira (21/9), o evento contará com palestras do secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes; Guilherme Paulus, presidente da GJP Holding e fundador da CVC; e Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais e Alianças da Azul Linhas Aéreas.

No último dia do evento, os participantes vão assistir às palestras de José Guilherme Alcorta, CEO do Panrotas; Tullio Ponzi, falando sobre redesign de políticas públicas e cidades inovadoras; e Claiton Armelin, Head de Viagens no Grupo Águia Branca.

Anseditur

A Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur) foi criada em janeiro de 2007 para fomentar a criação de políticas públicas e a cadeia turística do setor. Atualmente, são mais de 150 associados e mais de 60 municípios em fase de regularização.

A Anseditur é um colegiado de representação do turismo que integra e fortalece as políticas públicas e ações voltadas para o setor.