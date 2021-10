Foto: Ricardo Marajó / SMCS

Completando cinco anos seguidos como a capital mais saneada do país, segundo ranking da Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambienta), recebe mais este destaque a nível nacional.

Com o tema “Cidades Inteligentes conectadas com o saneamento e o meio ambiente: desafio dos novos tempos”, este título foi anunciado na abertura do 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, da (Abes), está sendo realizado em Curitiba.

O coordenador do painel e presidente nacional da Associação, Alceu Guérios Bittencourt, fez a fala inicial destacando a capital paranaense como uma cidade reconhecida internacionalmente por ser saneada, inteligente e inovadora, escolhida para o título pelo quinto ano consecutivo.

O prefeito Rafael Greca, primeiro convidado a participar do painel, fez uma apresentação sobre os motivos de Curitiba estar entre as sete comunidades mais inteligentes do mundo. “É nosso propósito ser mais fortes do que as dificuldades e pensar Curitiba para os que ainda vão nascer”. E completou: “Essa plenária também é uma aposta no futuro das cidades brasileiras e do saneamento do Brasil”.

Entre os destaques da fala de Greca, esteve a Reserva Hídrica do Futuro, um programa que, além de levar água potável a comunidades vulneráveis no período de escassez hídrica, contempla um futuro reservatório com capacidade de armazenar 43 bilhões de litros de água, em parceria com o Governo do Estado.

A vocação da cidade na criação de áreas verdes e no plantio de árvores, e seus programas pioneiros como a gestão de resíduos sólidos com a reciclagem e o tratamento também foram listados pelo prefeito. Greca lembrou ainda que, com 97% da cidade atendida por rede de esgoto e 100% abastecida por água potável, Curitiba é, pelo quinto ano consecutivo, a capital mais saneada do país.