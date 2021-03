Com 63.320 novas doses de Coronavac recebidas do Ministério da Saúde, a vacinação contra a covid-19 em Curitiba avança para um novo público: os idosos com 71 anos completos ou mais.

As novas doses recebidas nesta segunda-feira (22/3) começam a ser aplicadas a partir de quarta (24/3), conforme o cronograma abaixo. Seguindo nova orientação do governo federal, todas estas novas doses serão destinadas à primeira aplicação. Ou seja, não será necessário guardar metade da remessa para a segunda dose, pois o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar em tempo hábil vacinas para a reaplicação.

“Estamos seguindo orientação do governo federal e aplicaremos todas as doses recebidas como primeira dose”, diz a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak. “O Ministério da Saúde se comprometeu a enviar as vacinas para segunda dose no tempo correto. Estamos confiando neste planejamento da pasta”, completa.

Cronograma

Nesta segunda (22/3) e terça-feira (23/3) estão sendo vacinadas com doses recebidas anteriormente pessoas com 75 anos completos.

A aplicação das novas doses entregues agora ocorrerá de quarta-feira (24/3) a sábado (27/3), contemplando uma faixa etária por dia. Na quarta-feira (24/3) serão vacinadas pessoas com 74 anos completos. Na quinta (25/3), será a vez de idosos com 73 anos completos. Na sexta-feira (26/3), serão vacinadas pessoas com 72 anos completos. E no sábado (27/3), serão vacinadas pessoas com 71 anos completos.

Para não haver aglomeração, a Secretaria Municipal da Saúde pede que os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho procurem os pontos de vacinação pela manhã (8h às 13h nos pontos fixos ou 8h30 às 12h30 nos pontos de drive-thru). Já os nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro devem ir aos postos de vacinação no período da tarde (13h às 18h nos pontos fixos ou 12h30 às 16h30 nos pontos de drive-thru).

Para atender a todos, o horário de vacinação será ampliado de quarta-feira (24/3) a sábado (27/3). Os pontos fixos funcionarão das 8h às 18h e os pontos drive-thru funcionarão das 8h30 às 16h30. Não será necessário realizar agendamento.

Para receber a vacina, a recomendação é que o idoso esteja com um acompanhante e leve documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já.

Destinação

O Ministério da Saúde destinou especificamente as doses recebidas nesta segunda-feira (22/3) para finalizar a vacinação dos idosos do grupo entre 75 a 79 anos e vacinar 78% do grupo entre 70 a 74 anos. Por isso, Curitiba está escalonando em ordem decrescente até 71 anos completos. Do total de doses, 550 serão destinadas à vacinação de profissionais de saúde, conforme o plano do governo federal.

A ampliação para outras faixas etárias dependerá do recebimento de novas doses de vacina do Ministério da Saúde. Ao recebê-las, o cronograma será divulgado seguindo a ordem decrescente de idade até que todo o grupo prioritário de idosos (60 anos completos ou mais) esteja vacinado.

Balanço

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba imunizou, até sexta-feira (19/3), 123.398 pessoas com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Foram vacinados 68.833 idosos, 48.696 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação), 5.796 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência e 73 indígenas.

Em Curitiba, 47.773 pessoas receberam a segunda dose da vacina até sexta-feira (19/3).

Cronograma

75 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 22 de março

75 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: terça-feira, 23 de março

74 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: quarta-feira, 24 de março, pela manhã

74 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quarta-feira, 24 de março, pela tarde

73 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: quinta-feira, 25 de março, pela manhã

73 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quinta-feira, 25 de março, pela tarde

72 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: sexta-feira, 26 de março, pela manhã

72 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: sexta-feira, 26 de março, pela tarde

71 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: sábado, 27 de março, pela manhã

71 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: sábado, 27 de março, pela tarde

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

De quarta-feira (24/3) a sábado (27/3), das 8h às 13h (período da manhã) e 13h às 18h (período da tarde).

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU

De quarta-feira (24/3) a sábado (27/3), das 8h30 às 12h30 (período da manhã) e 12h30 às 16h30 (período da tarde).

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)