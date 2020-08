Prefeitura de Curitiba comemora o plantio de 100 mil árvores na cidade, na imagem plantio de mudas de árvores na Praça São Paulo da Cruz em Frente a Igreja Bom Jesus do Cabral

Fica na Praça São Paulo da Cruz, em frente à Igreja do Cabral, no bairro de mesmo nome, a muda de número 100 mil do Desafio 100 Mil Árvores, lançado no dia 21 de setembro do ano passado, pela Prefeitura. O plantio dos últimos cinco ipês amarelos que marcam o objetivo atingido aconteceu na tarde desta quarta-feira (5/8).

“Mais de um mês antes do prazo, que seria a próxima primavera, temos o número de 100 mil árvores plantadas”, celebrou a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias. “Mas os plantios não serão interrompidos, vamos continuar com as nossas equipes nas ruas e incentivando a população a buscar mudas no Horto da Barreirinha”, completou.

No final de julho, a menos de uma semana, a Secretaria do Meio Ambiente registrou que restavam apenas 15 mil plantios para a meta, mesmo sem poder realizar eventos comunitários desde março, quando tiveram início as medidas de distanciamento social para prevenção da covid-19.

O trabalho seguiu com equipes da Prefeitura e terceirizados, com todos os protocolos de segurança e prevenção da covid. Bosques de unidades de conservação e outras áreas verdes foram enriquecidos com mudas nativas e as regionais atuaram, principalmente, na recuperação de áreas degradadas.

Foram feitos plantios em locais como a Vila Pantanal e também na Vila Lambari, no Campo de Santana. Recentemente, foram duas mil novas mudas apenas no bosque do Parque Barigui. Outras 4,5 mil foram plantadas nos bosques Sambaqui e Vila Verde. Novas árvores também estão nos parques Tanguá e São Lourenço, além do Passeio Público e no Bosque de Conservação da Biodiversidade Urbana Vitória Régia, na CIC.

Raio X

A população participou individual e voluntariamente com o plantio de 11.434 mudas. Mutirões de plantio e trabalhos de arborização pública em vias e praças da cidade foram responsáveis por outras 66.083 novas árvores e, no enriquecimento de bosques de unidades de conservação foram plantadas mais 22.483 árvores.

Como participar

Toda a população pode ajudar a aumentar a infraestrutura verde de Curitiba e reforçar as medidas de resiliência contra as mudanças climáticas. Plantios feitos em via pública ou em áreas privadas entrarão na conta das 100 Mil Árvores. Os interessados podem retirar mudas produzidas pelo município no Horto Municipal da Barreirinha ou adquirir em outro local.

Plantios dentro de áreas privadas podem ser feitos sem restrições. Quem quiser plantar em área pública, precisa pedir autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que haja escolha da espécie mais adequadas para o local.

Quem quiser contribuir pode solicitar a sua muda e agendar a retirada no Horto Municipal da Barreirinha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3585-3171.