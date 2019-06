Ficou mais fácil comprar nos Armazéns da Família da Prefeitura de Curitiba. O cliente não precisa mais sair de casa ou ligar o computador para se cadastrar. Basta pegar o celular e acessar o aplicativo Curitiba APP, que agora disponibiliza o sistema.

O processo é rápido e fácil. Na tela inicial do aplicativo aparecem os seguintes serviços: Saúde Já, Curitiba 156, Fala Curitiba, Nota Curitibana e Armazém da Família, onde é possível fazer o cadastro.

De acordo com o gerente de Cadastro dos Armazéns da Família, Guilherme Roberto Rodrigues, pelo aplicativo ficou também mais fácil para o consumidor enviar os documentos necessários para o cadastramento.

“Para se cadastrar utilize a câmera do celuar para fazer fotos dos documentos. Fica mais rápido e leve para o sistema”, explicou Rodrigues.

Dúvidas sobre o cadastro podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3350-3890 ou pelo email [email protected]