Unidade conta com 110 leitos SUS e será administrada pela Santa Casa

Já está em funcionamento a unidade hospitalar especializada em atendimento à Covid-19, instalada no antigo Instituto de Medicina do Paraná e administrada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (ISCMC), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Curitiba. Ao todo, serão ofertados na unidade 110 leitos, sendo 50 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e outros 60 de enfermaria, todos destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com suspeita ou confirmação de Covid-19.

A abertura da unidade aconteceu na última sexta-feira (10) com a disponibilização inicial de 40 leitos, 20 de UTI e 20 de enfermaria, e nesta quarta-feira (15), está prevista a abertura dos outros 60 leitos. O prédio, onde estão sendo realizados os atendimentos, está dividido em cinco UTIs e três unidades de internação (enfermaria), separadas de acordo com o grau de complexidade do paciente. Por isso, 50 leitos estão equipados com respiradores para atendimentos a pacientes graves.

Além disso, uma equipe de aproximadamente 400 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos, administrativo e apoio, está trabalhando na unidade, que deve permanecer em funcionamento pelos próximos meses, até o fim da pandemia.

Segundo o diretor geral da ISCMC, Eduardo Otoni, a estimativa é de que em apenas um trimestre mais de 1.000 pacientes sejam assistidos. “Estruturamos o antigo Instituto de Medicina, que possui mais de 3,2 mil m2 de área construída, para atender em média 340 pacientes/mês. Foi um trabalho árduo e rápido, já que a necessidade de abertura desses leitos era urgente devido ao aumento de novos casos de covid nas últimas semanas”, destaca o diretor.

Mesmo atendendo apenas casos de Covid, para a abertura da unidade foi necessário planejar a estrutura completa de um hospital, desde a contratação de profissionais, até processos internos, como preparação e fornecimento de alimentação, limpeza e higienização, acessibilidade, fornecimento e higienização de enxoval, segurança e atendimento a familiares.

ATENDIMENTOS COVID PELA SANTA CASA

Desde março, quando surgiram os primeiros casos na cidade, a Santa Casa vem atuando na linha de frente no atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Centenas de pacientes com casos suspeitos ou confirmados da doença ficaram internados no hospital, que ofertou 20 leitos SUS exclusivos para Covid, sendo 10 de UTI e 10 de enfermaria, com ocupação de quase 100% durante o período.

No entanto, o hospital também realizou um forte trabalho de conscientização e orientação em relação aos cuidados, tanto para pacientes quanto para funcionários e iniciou no mês de junho, inclusive, um serviço de drive-thru para testagem rápida de IGM/IGG para o coronavírus. O drive-thru continua em funcionamento no hospital e a partir de segunda começará a oferecer também o exame molecular (PCR), ambos serviços particulares.

#SANTACASAAFAVORDAVIDA

Para estruturar o hospital e oferecer todo suporte à saúde e segurança dos profissionais, o hospital, lançou em abril, a campanha #SantaCasaAFavorDaVida, com o objetivo de arrecadar R$ 3 milhões que serão destinados à aquisição de equipamentos hospitalares e de proteção aos trabalhadores da saúde, materiais médicos, insumos, além de custear despesas extras com quadro de profissionais.

A ação é destinada tanto para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas e qualquer quantia pode ser doada. Pelo link é possível entrar em uma aba descrita como “Doação” em que o participante escolhe como prefere contribuir: pelo Botão pagseguro, Paypal, conta bancária do Bradesco do Hospital ou Cartão. Não há valores fixos para a doação.

Com a abertura da nova unidade, a necessidade de compra de itens de proteção e segurança torna-se ainda mais importante. Por isso, o hospital continua contando com o apoio daqueles que puderem ajudar.