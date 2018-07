Inventando…



Encontramos esta joia na Ceasa pilotada por Gjobison B. Souza. Um trabalho de seu pai Gilson.

Na verdade, não é de hoje que que o seu Gilson vem desenvolvendo alguns inventos e arranjos interessantes como nesta pick-up Pampa ano “nem sei mais”.

Estiloso volante feito de uma corrente soldada seguido de suporte especial para o espelho retrovisor e o adereço do para-choque, onde estão “afixados” dois pistões.

Esperando…



Cerca de 11 horas da manhã vislumbramos um carrinho de mão com três rodas, sendo conduzido por um simpático senhor nos corredores da Ceasa.

Fomos ao encontro do amigo onde identificamos o mesmo como Agenor Alves Feitosa. Alegre e descontraído ele foi se postar para ser o primeiro da fila, onde vai todo quinta-feira. Ele vai em busca das frutas e verduras do banco de alimentos da Central de Abastecimento que é distribuído todo dia para entidades e pessoas carentes da capital.