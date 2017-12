Koji Kondo nasceu em 13 de agosto de 1961, é um compositor, pianista e diretor de som japonês que trabalha para a empresa de desenvolvimento de videogames, a Nintendo. Ele é mais conhecido por seu envolvimento em inúmeros títulos da série de videogames Mario e The Legend of Zelda , entre outros jogos produzidos pela empresa.

Kondo foi originalmente contratado pela Nintendo em 1984, tornando-se a primeira pessoa contratada pela empresa a se especializar em composição musical para jogos. Pouco depois, Kondo foi designado como designer de som no jogo de 1985 Super Mario Bros. Seu design de som para o jogo, mais especificamente o “Super Mario Bros. Theme”, são frequentemente citados como os mais memoráveis em videogames.

O compositor voltou à série do Super Mario para produzir as pontuações para o Super Mario Bros. 3 (1988) e o título de lançamento do SNES Super Mario World (1990). Koichi Sugiyama dirigiu um álbum arranjo de jazz da música Super Mario World ‘ e supervisionou o seu desempenho no primeiro concerto orquestral Game Music em 1991. Depois de terminar a trilha sonora de Super Mario World , Kondo foi responsável pela programação de som para Pilotwings (1990) , ao mesmo tempo em que compõe o “Tema de Helicóptero” para ele, e criou os efeitos sonoros para Star Fox (1993). Em 1995, ele compôs para a sequela de Super Mario World , Ilha de Yoshi . Até o início dos anos 2000, Kondo costumava escrever todas as composições sozinho em um projeto, com The Legend of Zelda: Ocarina of Time é o último que Kondo trabalhou sozinho. Desde então, ele tem colaborado com outros membros da equipe da Nintendo, assessora e supervisiona a música criada por outros, além de fornecer composições adicionais para jogos, incluindo Super Mario Galaxy , The Legend of Zelda: Spirit Tracks , The Legend of Zelda: Skyward Sword e Super Mario 3D World . Em 2015, atuou como diretor de som e compositor principal do Super Mario Maker.

Fonte: Wikipedia.

