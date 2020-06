Busca por plantas em casa aumentou: confira como fazer sua própria horta

Por conta do isolamento social e das medidas de quarentena, muitas pessoas precisaram adotar o modelo de home office, ficando mais tempo em casa. Neste cenário, o cultivo de plantas ganhou espaço na vida de um público que antes não encontrava disponibilidade para dar a devida atenção a esse tipo de atividade, com tarefas que deixavam pouco tempo disponível.

Ter plantas em casa é um hobby que traz muitos benefícios para a saúde, aumentando a qualidade de vida. Além de deixar o ambiente mais colorido e bem decorado, o cultivo de certas espécies pode ajudar a melhorar a qualidade do ar da casa – uma questão muito importante principalmente para quem quer um refúgio da poluição das cidades grandes. Além disso, dedicar um tempo do dia para cuidar dos vasos pela casa melhora o humor e serve como um momento para recarregar as energias.

Além das plantas decorativas, é possível montar uma horta pessoal, com temperos, folhas para chá e até pequenos vegetais, dependendo do espaço disponível para o cultivo. O primeiro passo é avaliar o local onde a horta será feita e decidir quais serão as espécies plantadas. É possível começar cultivando um único tipo de planta em um vaso – de plástico, barro ou fibra de vidro –, escolher o tipo de terra substrato e criar um sistema de escoamento, que deve estar de acordo com a necessidade do tipo de semente escolhida, já que as plantas têm diferentes necessidades em relação à rega e à quantidade de minerais e substâncias do solo.

Os vasos podem ser colocados no chão ou presos em um pallet de madeira para construir um jardim vertical, sendo importante que eles tenham espaço para crescer corretamente. É importante escolher um local com boa circulação de ar e contato com o sol, para que as plantas se desenvolvam de maneira saudável.