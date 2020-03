Usar água muito quente ou muito fria

Lavar o rosto com água muito quente pode deixar a pele ressecada e até fazê-la descascar. Já água muito fria não é eficaz para remover todo o sabonete, maquiagem ou outras impurezas do seu rosto. Por isso, o ideal é optar por uma temperatura morna

Esfoliação, hidratação e proteção: tudo o que sua pele precisa

A primeira dica é apostar na esfoliação. Remover as células mortas da pele por meio de uma leve esfoliação resulta em uma superfície uniforme, pronta para o sol, além de limpar todas as impurezas e a oleosidade que ficam acumuladas.

Como evitar o aparecimento de olheiras e bolsas sob os olhos?

• Corrija sua alimentação;

• Foque em hidratar-se;

• Invista em cremes para a região dos olhos;

• Respeite sua noite de sono;

O segredo é entender, antes de tudo, qual o principal motivo para o surgimento de olheiras e “bolsas”: a retenção de líquidos. Essa, pode ser causada por uma alimentação inadequada, ou pelo excesso de álcool, pouco consumo de água ou uma noite mal dormida.

O que é bom para espinhas

Logo, o melhor para a espinha é tratar sua causa. Mas como esse processo leva tempo, alguns cuidados ajudam a amenizar o quadro:

• Escolher um sabonete adequado a seu tipo de pele para lavar o rosto entre duas e três vezes ao dia;

• Não dormir com maquiagem e nem sem lavar o rosto;

• Usar tônico apropriado para seu tipo de pele;

• Passar um hidratante diariamente antes de dormir;

• Aplicar protetor solar no rosto pela manhã e reaplicar ao longo do dia;

• Fazer uma esfoliação nas áreas atingidas uma vez por semana com produtos adequados;

• Cuidar da alimentação e evitar excessos de industrializados, reduzir o consumo de açúcar e refinados, que são inflamatórios, e de lácteos, que podem estar associados ao aumento das espinhas;

• Buscar a orientação de um dermatologista para cuidar adequadamente da pele.

O que piora as espinhas

Na direção oposta, para prevenir o quadro, fuja de hábitos que estimulam seu aparecimento:

• Não esprema cravos para evitar a transformação em espinha;

• Não durma de maquiagem;

• Fuja de receitas caseiras que podem causar efeito rebote ou manchas na pele.



