A Sanepar orienta os moradores

Quem mora em cidades com temperaturas muito baixas e também sujeitas a geadas é importante saber que precisa proteger os medidores de água e as tubulações de entrada de seus imóveis. Este frio pode chegar a congelar a água dos canos e dentro dos hidrômetros. Com o gelo pode acontece rompimento das tubulações, em especial as que ficam expostas causando problemas com o abastecimento de água em sua casa.

A Sanepar alerta: “O rompimento da tubulação ou do hidrômetro causa transtorno direto aos clientes, que ficam desabastecidos até que os equipamentos e tubulações sejam substituídos. Como precaução, os moradores podem cobrir o relógio e os canos aparentes com caixa de papelão, pedaço de plástico, lona, ou com outro tipo de material que impeça o acúmulo de gelo. Outra medida eficaz é fechar o registro de entrada de água à noite, o que evita o acúmulo e o congelamento da água dentro do equipamento e da tubulação. O material de proteção deve ser de fácil remoção e retirado assim que a temperatura subir ou na data prevista para a leitura da conta. Isso vai evitar que os empregados da Sanepar tenham dificuldade para fazer a leitura.”