O conhecido crime de estelionato, onde em geral as pessoas são lesadas diante de uma oferta “irrecusável” ou muito atraente que no final causa prejuízo para pessoas de boa fé. Só para alertar, este crime pode ser punido com uma pena de prisão de até cinco anos e multa. Sem arma nem violência o esperto usa de sua habilidade e poder de convencimento.

Neste crime existem vários golpes sendo que os mais comuns começam com o velho golpe do bilhete premiado, indo para o torpedo premiado, envelope vazio, confirmação dos dados, falsa casa na praia e, um pouco mais forte, o falso sequestro e o carro quebrado, entre outros. Como meio de prevenção a Delegacia de Estelionato, da Polícia Civil do Paraná, está divulgando uma série de dicas de segurança para evitar que você caia nesses golpes.

A delegada da Delegacia de Estelionato, Vanessa Alice, lembra que o poder de convencimento desse tipo de criminoso é abrangente. “Em alguns golpes eles se passam por pessoas humildes para enganar suas vítimas, que acabam acreditando e caem no golpe, como é o caso do Golpe do Bilhete Premiado”. E complementou “Quando a oferta é demais, desconfie. Não existe dinheiro fácil, principalmente oriundo de pessoas desconhecidas. Tudo o que parece ser muito vantajoso, deve ser avaliado com cautela, buscando sempre informações, evitando assim ser vítima de um golpe”.

Um problema com este tipo de crime é que muitos casos não são levados ao conhecimento da autoridade policial por receio ou vergonha da vítima em ter se deixado enganar. Esqueça isto e procure sempre a polícia se você passar por alguma das seguintes situações:

“GOLPES – BILHETE PREMIADO: caso apareça alguém com um bilhete de loteria premiado, desconfie. É um golpe

TORPEDO PREMIADO: a vítima recebe torpedos SMS (mensagens via celular) informando que ganhou um prêmio. Ela entra em contato com o número e acaba colocando crédito para algum número de celular ou mesmo depositando dinheiro em determinada conta.

FALSO SEQUESTRO: a vítima recebe uma ligação no seu celular. Do outro lado da linha alguém diz que está em poder de seu filho (a), ou um parente e exige dinheiro para libertá-lo (a). Dica: peça para o “sequestrador” perguntar ao “sequestrado” algo que só ele saiba, como o nome do seu cachorro, o número do seu celular, time de futebol preferido.

CARRO QUEBRADO: O estelionatário se passa por parente ou conhecido da vítima, dizendo que está com o carro quebrado e que precisa de dinheiro para o guincho ou para pagar o mecânico.

ENVELOPE VAZIO: típico golpe realizado em transações comerciais, como na compra e venda de produtos. Ex: carros, celulares. O estelionatário faz a compra de determinado produto, pagando via depósito em um envelope sem o dinheiro. Ele apresenta o comprovante de pagamento, a vítima entrega o produto, descobrindo mais tarde que sofreu um golpe, pois o envelope estava vazio. Dica para não cair neste golpe: confirme junto ao banco se o valor depositado foi devidamente descontado ou se está bloqueado. Se estiver bloqueado, trata-se de golpe.

CONFIRMAÇÃO DE DADOS: o estelionatário liga para a vítima se passando por funcionário de determinada empresa, dizendo que precisa que a vítima confirme alguns dados para fins de atualização do sistema. A vítima passa os dados e o estelionatário os utiliza para transações comerciais em nome da vítima.

FALSA CASA DA PRAIA: típico golpe realizado no final de ano. O estelionatário coloca um anúncio em algum site, ofertando uma casa para alugar na praia, com as fotos e um preço atrativo. A vítima entra em contato com o suposto proprietário, dá uma entrada (sinal) e depois o estelionatário some.”