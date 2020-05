As mudanças ocorrem em função do agravamento da estiagem, com a frustração da expectativa de chuvas na última semana. Sanepar busca soluções de captação para reforçar o sistema de abastecimento nos municípios do entorno da capital.

A Sanepar terá que iniciar nesta segunda-feira (18) um novo sistema de rodízio no fornecimento de água em Curitiba e municípios da região metropolitana da capital.

Além de incorporar novas localidades, a mudança prevê também a antecipação do horário inicial do rodízio para as 16 horas, com a escala de encerramento prevista para o mesmo do dia seguinte, e um período de até 12 horas para normalização.

As mudanças ocorrem em função do agravamento da crise hídrica no Estado, com a frustração da expectativa de chuvas na última semana, e também ao cumprimento do decreto estadual 4626/20, que instituiu Situação de Emergência Hídrica em todo o Paraná por 180 dias.

A análise técnica diária continuará sendo mantida pela Sanepar para definir outras ações de mitigação da seca severa, incluindo novos mecanismos de captação de água e até mesmo a antecipação de obras que melhoram a performance do sistema.

Veja a tabela em anexo.

CAPTAÇÃO EMERGENCIAL – A Sanepar iniciou mais uma obra de captação emergencial de água, em São José dos Pinhais, para mitigar os efeitos da estiagem. A instalação de uma bomba flutuante em lagoa formada em uma pedreira na cidade deve incorporar 100 litros de água por segundo ao sistema.

A ligação será da lagoa da Pedreira Malhada até um afluente do Rio Miringuava, que abastece a Região Metropolitana de Curitiba. Serão 600 metros de tubulação. A obra teve início nesta quinta-feira (14), com operação prevista até o fim da próxima semana.

Sem chuvas significativas há 10 meses, a vazão do Rio Miringuava caiu de 1000 litros/segundo para 200 l/s, o que tem sido insuficiente para abastecer a população. Em março, o Miringuava já estava com queda de 60% na vazão.

Para atender localidades mais altas de São José dos Pinhais, por exemplo, a Sanepar tem injetado água com caminhões-pipa diretamente na rede de distribuição. Na quarta-feira, foram 104 mil litros de água e, na sexta, foi feito novamente este reforço.

Além disso, a Sanepar está contratando mais duas transposições – do Rio Pequeno e do Rio Miringuava Mirim – que vão aduzir mais 300 litros/segundo no Miringuava. O prazo previsto é que essas duas novas captações entrem em operação em 45 dias.

No início do mês, a Sanepar também implementou captação emergencial de água de cavas de areia para reforçar abastecimento em Fazenda Rio Grande.