Que o mundo está mudando rapidamente não é novidade, tudo a nossa volta está em constante mudança inclusive o nosso dinheiro. Já parou para pensar até quando vamos usar o dinheiro de papel, ou simplesmente, até quando dinheiro como conhecemos hoje vai existir?

Em 2016 a BBC publicou uma máteria falando exatamente sobre isso, “Dinheiro pode sair de circulação na Suécia até 2030”. Apenas 2% das transações financeiras na Suécia são feitas com dinheiro de papel. Só que a evolução vai mais além da simples extinção do dinheiro de papel.

Bitcoin será o futuro monetário, ou melhor, já está sendo o presente em alguns lugares do mundo, no Japão por exemplo, mais de 260 mil estabelecimentos já aceitam pagamento em bitcoin.

No Brasil cerca de um ano atrás mais de 15 mil estabelecimentos já aceitavam pagamento com bitcoin. Hoje enquanto escrevo esse post a cotação do bitcoin é, 1 = R$4.205,97. Até agora mais de 20 milhões de pessoas no mundo já utilizam de alguma forma bitcoin.

Você pode encontrar estabelecimentos, sites e serviços ao redor do mundo que fazem o uso da moeda no site spendbitcoin.com.