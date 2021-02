A animação das crianças voltou a tomar conta das escolas municipais em Curitiba. Nesta segunda-feira (22/2), os estudantes que optaram pelo formato híbrido retornaram às salas de aula.

A cada semana, as escolas terão revezamento das turmas. Esta semana, o grupo A da educação infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) vai para a escola. Na semana que vem (a partir do dia 1º/3), assiste às aulas de casa pela TV Escola Curitiba, enquanto o grupo B vai para a unidade.

Este ano, devido à pandemia, são ofertadas as opções de formato híbrido (presencial + videoaulas) ou remoto (videoaulas + kits pedagógicos).

As unidades da rede municipal abriram as portas para o ano letivo de 2021 na última quinta-feira (18/2), depois de quase um ano fechadas. Na quinta e sexta, foi feito o acolhimento das famílias, que receberam orientações e puderam tirar dúvidas sobre o protocolo de segurança.

“Todas as nossas unidades foram equipadas com totens de álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros, máscaras e face shields para as equipes e também quatro máscaras por estudante”, explicou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

“Eu quero muito rever meus amigos”, disse o estudante Kaio Vinícius Finamor Lauro, 8 anos, do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ana Hella (Vista Alegre). Acompanhado da avó, Rosângela Silva, que o levou para a escola nesta segunda-feira (22), Kaio aguardou ansioso a abertura do portão. “Senti saudade da escola”, disse o menino.

Assim como ele, o estudante Enzo Corrêa, 10 anos, foi cheio de expectativa para o primeiro dia de aula na escola Ana Hella.

“Eu estava ansioso, enjoei de ficar em casa, quero estudar na escola. A professora já disse que a gente vai trabalhar bastante”, contou Enzo.

Educação Infantil

No CMEI Moradias Augusta (CIC), das 130 crianças matriculadas, cerca de 40 frequentaram a unidade presencialmente nesta manhã de segunda-feira.

“As unidades vão trabalhar com 50% da capacidade”, frisou a secretária.

Conforme orientação da Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) só iniciam o ensino presencial do híbrido dia 1º de março, com revezamento também por grupos.

Também na TV

Quem está em casa, seja no formato remoto ou no grupo B do híbrido, acompanhou nesta segunda-feira (22) pela TV Escola Curitiba as aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física. Também foram ao ar a proposta da pré-escola e os conteúdos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Protocolo

Cada escola tem seu próprio comitê interno para organizar a rotina, dentro das orientações do Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais.

O protocolo foi construído a partir dos estudos e planejamento de um comitê composto por 28 membros de diversos segmentos, instituído pelo Decreto 998 e validado pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal de Saúde.

Alimentação escolar

Também nesta segunda-feira começou – pelas regionais de Santa Felicidade e Boa Vista – o fornecimento de kits suplementares de alimentação às famílias de crianças e estudantes da rede municipal de ensino.

O fornecimento continuará sendo feito este ano, tanto para quem optou pelo modelo híbrido como para aqueles do formato remoto.

Este ano, as entregas para escolas e CMEIs serão divididas em semana do grupo A e semana do grupo B, e serão realizadas de segunda a sexta-feira.

Para os CEIs, as entregas serão de 8 a 12 de março, por unidade.

No momento da retirada, o responsável pela criança matriculada precisa apresentar o CPF ou a carteira de identidade.

Também precisa ter em mãos o nome do estudante matriculado e nome da instituição de ensino, para a conferência de dados. É obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social.

Cronograma de escolas e CMEIs

Grupo A: 22 a 26 de fevereiro

Grupo B: 1º a 5 de março

Dias da semana/regional:

Segunda-feira: regionais Santa Felicidade e Boa Vista

Terça-feira: Bairro Novo e Portão

Quarta-feira: CIC e Matriz

Quinta-feira: Tatuquara e Pinheirinho

Sexta-feira: Boqueirão e Cajuru

Para esclarecer dúvidas entre em contato com a escola do seu filho.

Principais precauções nas unidades

– uso obrigatório de máscara para profissionais e estudantes

– totens e frascos de álcool em gel disponíveis

– horários de entrada, saída, refeições e intervalos escalonados para evitar aglomerações

– interdição de bebedouros coletivos

– distanciamento social de 1,5 metro

– desinfecção de mobiliário e materiais em geral com álcool 70%

